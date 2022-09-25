"Проигрывать всегда больно. Это был позор. Но надо отдать должное Швейцарии, которая с самого начала создала нам немало трудностей. Первый тайм был самым плохим за все время моей тренерской работы. После перерыва мы добавили, пытались играть до конца. Ключевой матч – против Португалии. Мы поедем в Брагу за победой.

Испания – Швейцария – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча

Никаких сомнений. Очевидно, что в Катар лучше ехать на положительной волне, но я все равно доверяю полностью команде. В первом тайме я увидел множество игроков, которые были неточными, как никогда. Но соперники у нас хорошие, они знают, во что играют. Такое случается.

Чего ожидаю от матча в Португалии? Победа над Португалией была бы идеальным вариантом перед стартом на чемпионате мира. Мы трижды сыграли с ними вничью и теперь поедем туда за победой", – цитирует Луиса Энрике AS .

После 5 туров "Фурия Роха" имеет в своем активе 8 баллов, Роналду и Ко – 10. Решающее сражение за первое место в группе состоится 27 сентября.