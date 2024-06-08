"Это был очень важный спарринг": Ребров – о поражении Польше, удовольствии от гола "предателя" и чрезмерной агрессии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от товарищеского матча с командой Польши (1:3).
– Как прокомментируете гол Тараса Романчука?
– Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста раньше, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок.
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– Как прокомментируете игру сборной Польши?
– О вашей игре стоит спросить вашего тренера. Это интересный спарринг для вас, вы победили, это важные эмоции перед Евро. Но я не буду оценивать игру сборной Польши.
– Не кажется ли вам, что игра сборной Украины была слишком агрессивной, несмотря на товарищеский статус матча?
– А почему она была слишком агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-то агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами, – сказал Ребров на послематчевой пресс-конференцииї.
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