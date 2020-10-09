Аргентинский форвард Лионель Месси дал комментарий после встречи с Эквадором (1:0) в рамках отбора к ЧМ-22.

"Это был очень сложный год из-за все то, что мы пережили. Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы", – цитирует Месси официальный сайт местной федерации.

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Стоит отметить, 33-летний нападающий последний раз надевал форму национальной команды около года назад.

Напомним, летом в Барселоне разгорелся скандал из-за желания Месси покинуть каталонский клуб, руководство Барсы отказало аргентинцу и Лионель остался еще на сезон.

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