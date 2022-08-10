"До матча уверенно говорил, что Динамо пройдет Штурм, потому что наши игроки выше по классу, чем футболисты этой австрийской команды. Но, с самого начала "бело-синие" почему-то играли медленно и предпочитали контроль мяча. Это был неживой футбол. Только после пропущенного гола Динамо проснулось.

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Не могу кого-нибудь особо отметить в этой игре. Да, результат одержали, молодцы, но… Что касается Цыганкова, то гол он забил уже после того, как оборона Штурма была разобрана. Хотя голевую передачу Виктора отмечу, конечно.

Такого соперника нужно побеждать и не мучиться. Я, конечно, поздравляю Динамо с успехом, но не узнаю нашу команду. Считаю, что Луческу – очень везучий тренер. Раньше говорили об особой везучести Лобановского. Куда там… Мирча Луческу столько уже решающих матчей выиграл – в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", – цитирует Сабо Footboom.

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