– Поздравляю с тем, что стал игроком Пари Сен-Жермен! Как ты себя чувствуешь?

– Во-первых, спасибо! Это просто невероятно, и я очень горжусь. Для меня Пари Сен-Жермен – лучший клуб и лучший проект в мире. Я думаю, что это был лучший возможный выбор, и я здесь, чтобы выложиться на поле на полную. Это так просто.

ПСЖ не внес свою звезду в заявку на Суперкубок УЕФА – вердикт для Забарного, россиянин в списке

– Что побудило вас приехать во Францию?

– Я чувствовал, что люди хотят, чтобы я приехал сюда, и, честно говоря, это действительно мотивировало меня сделать это как можно скорее! В конце концов, так и произошло. Это новый опыт для меня, и он удивительный. Я еще молод, поэтому мне нужно попробовать что-то новое, и я думаю, что это было правильное решение.

– Вы также встретитесь с новыми товарищами по команде и новым менеджером...

– Не могу дождаться встречи со всеми, и, конечно, с менеджером также. Думаю, это будет здорово. Я знаю, чего он от меня ожидает, и я к этому готов. Я играл против него с Украиной, когда он был главным тренером Испании, и мы выиграли 1:0. Я видел, какой он энергичный, и мне это нравится! Честно говоря, мне нравится эта страсть, и так, я тоже ее принесу. Мне также нравится то, что команда делает тактически. Я просмотрел несколько игр, и мне очень понравилось видеть, как играет команда. Я влюбился в стиль игры Пари Сен-Жермен, поэтому для меня действительно замечательно быть здесь.

– Можете ли вы немного рассказать о себе?

– Я молодой, мне 22 года, хотя чувствую себя старше! Я уже накопил немало опыта, и думаю, что это поможет мне в будущем, хотя, конечно, я буду продолжать учиться. Я с нетерпением жду этого.

– Вы выглядите спокойным как на поле, так и вне его. Справедлива ли это справедливая оценка?

– Без сомнения. Это для меня самое важное. Всегда нужно упорно работать, обдумывать каждую возможную ситуацию на поле и быть терпеливым.

– Наконец, вы сможете почувствовать Парк де Пренс и его болельщиков...

– Не могу дождаться своего дебюта и встречи с болельщиками. Я с нетерпением жду Парк! Пари Сен-Жермен – огромный клуб, и я ожидаю, что будет трудно, но я готов. Я просто с нетерпением жду встречи с командой и начала игры, – цитирует Забарного пресс-служба ПСЖ.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?