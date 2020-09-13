"После матча с Португалией была огромная гордость. Это совместные эмоции со всей Украиной были. Я горжусь тем, что я украинец, горжусь командой.

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Этот матч будут долго помнить. Он будет в футбольной истории Украины. Поддержка стадиона настолько ощущалась, думаю, она сыграла очень большую роль. Зачем с чем-то сравнивать? Это был идеальный футбольный вечер для всей Украины.

В первую очередь сборная сделала огромный шаг, это огромный рост. Мы по кусочкам собирали ее, делали структуру. Мы видели уже тогда большие перспективы в том, как мы будем играть. Потом к игре нужно было добавить результат", – сказал Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, сборная Украины в прошлом розыгрыше Лиги наций победила Португалию со счетом 2:1. За нашу команду тогда забивали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, а сам поединок проходил 14 октября.

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