"Между мной и Монако все кончено, я уверен. Мой контракт истекает в июне, и мне нужен новый старт. Мне нужно начать где-то в новом месте – мой ум нуждается в этом.

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Это был худший год не только в моей карьере, но и в моей жизни. Когда я несчастлив в футболе, в жизни я тоже не могу быть счастливым. Это было тяжело с психологической точки зрения. В этом году я много страдал", – приводит слова Фабрегаса SoFoot.

Добавим, что титулованный испанец выступает за Монако с 2019 года, сыграл за этот период в 68 матчах во всех турнирах, отличившись 4 голами и 9 результативными передачами. Контракт Фабрегаса с монегасками подходит к концу 30 июня 2022 года.

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