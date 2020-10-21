Полузащитник венгерского Ференцвароша Игорь Харатин поделился эмоциями от дебютного матча в ЛЧ в своей карьере. Его команда противостояла Барселоне.

"Мы знали, что не будем доминировать в Барселоне. Каталонцы очень хорошо держат мяч, поэтому мы были вынуждены играть на контратаках.

Голы Месси, Фати и Харатина в видеообзоре матча Барселона – Ференцварош – 5:1

Мы также имели возможности, особенно в начале матча. Если бы забили, возможно, все сложилось бы по-другому. Этого не произошло, но мы должны научиться делать выводы из таких упущенных моментов в будущем.

Во время пенальти я ни о чем не думал, только о том, что должен пробить. Я рад, что мне удалось забить. Мы вышли на поле впервые в Лиге чемпионов и сразу же против такой большой команды. Это был хороший старт и замечательный опыт", – цитирует слова Игоря Харатина Origo Sport.

Заметим, команда украинца уступила Барселоне со счетом 1:5 в первом туре ЛЧ, а гол престижа забил именно Игорь Харатин из пенальти. Уже на следующей неделе Ференцварош сыграет с Динамо.

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