"Знаете, писать историю приятно, однако скрывать не буду: прошлый сезон был самым тяжелым в моей уже довольно длительной тренерской карьере. Приходилось создавать фактически новую команду и в таких случаях пазлы далеко не всегда складываются так, как следует. Но постепенно, кирпичик к кирпичику, выстраивали командную игру, затем появилась стабильность, что положительно сказалось на результате.

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Появление у руля Миная – это также был для меня вызов. Хотелось доказать, что команда с довольно ограниченными финансовыми возможностями, без "звездных" исполнителей, может достойно выступать в УПЛ. Конечно, заявлять, что следующий шаг – борьба за путевку в еврокубковую зону, было бы неправильно. Надо всегда оставаться реалистом. Вот почему будет очень хорошо, если сохраним прописку в УПЛ.

Поверьте, конкуренция в новом чемпионате значительно возрастет. Посмотрите только, как агрессивно действуют на трансферном рынке новички – Полесье, ЛНЗ, захотят реабилитироваться Динамо, Александрия, Колос", – рассказал Шаран в интервью Sport.ua

Напомним, что Минай под руководством опытного специалиста финишировал на восьмой строчке в прошлом сезоне УПЛ, набрав 36 балов в 30 матчах.

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