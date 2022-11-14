"Прошлый сезон был тяжелым из-за травм и адаптации к новому клубу, новому городу. Я работал душой и телом, чтобы восстановиться и снова почувствовать себя, как всегда. Руководствуясь целями и мечтами, которые всегда ставятся и преследуются.

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К счастью, могу сказать, что в этом сезоне я снова чувствую себя привычно и снова наслаждаюсь футболом, своим клубом и таким прекрасным городом, как Париж. Чемпионат мира? Конечно, это была одна из тех больших мечт, которые хочется осуществить. Это был бы мой пятый Мундиаль, но, к сожалению, мне придется смотреть его из дома. Это тяжело, но каждый день снова восходит солнце. Это абсолютно ничего не изменит во мне. Ни мой менталитет, ни мою страсть, ни мою настойчивость, ни усилия и самоотверженность, мои мысли о футболе все 24 часа суток.

Таково мое чувство, и я хотел поделиться им с вами. Спасибо всем за любовь. Есть еще много проблем и целей, которые необходимо выполнить. До встречи, желаю вам всего наилучшего. Вперед, Испания!" – написал Рамос в Instagram.

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