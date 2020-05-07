"Это был бы" гениальный "ход", – Босянок отреагировал на слухи о назначении в Динамо тренера из РПЛ

Известный комментатор Денис Босянок оценил потенциал экс-наставника российского Рубина Курбана Бердыева в Динамо.

"Ну это был бы очередной" гениальный "ход, что там говорить! Этот человек управляемый, послушный, который уже давно пережил свой взлет. Бердыев уже "наелся", если говорить о тренерстве. Он не голоден к успехам, с горы спускается.

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Ну и почему именно его? Это как достать из музея практически.

В Динамо не хотят брать европейского тренера, потому что это деньги огромные. И сложно сейчас кого-то сюда затянуть. Чтобы уговорить, нужно платить столько, сколько европейским тренерам платит Ахметов. У президента Динамо даже такой возможности нет", – рассказал Босянок в интервью Футбол 24.

Напомним, нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко возглавил команду в августе после увольнения Александра Хацкевича.

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