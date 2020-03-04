"Это будут красивые матчи": в лагере сборной Испании хвалят команду Шевченко после жеребьевки Лиги наций

Спортивный директор сборной Испании Хосе Франсиско Молина проанализировал попадание в одну группу Лиги наций вместе Украиной, Швейцарией и Германией.

"Глядя на историю сборной Германии и ее уровень игры, Бундестим – наш самый тяжелый соперник. Однако, Швейцария и Украина также демонстрируют хороший футбол, это мощные команды. Они провели отличный отбор к Евро-2020.

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Швейцария пробилась в дебютный финал четырех Лиги наций, выбив Бельгию, одну из сильнейших команд Европы прямо сейчас.

Впереди шесть красивых поединков, чтобы соревноваться и наслаждаться футболом. Мы с нетерпением ждем новый розыгрыш. Интересно, сможет ли Испания пробиться в финал на этот раз", – цитирует функционера AS.

Отметим, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике не явился на жеребьевку Лиги наций за гриппа.

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