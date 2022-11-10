Директор по развитию Динамо Максим Радуцкий убежден, что у киевлян тоже есть суперталант европейского уровня.

– Шахтер продает своих легионеров за хорошие деньги, а Динамо нет.

– Ничего себе, а Ярмоленко, а Миколенко?

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– Это скорее исключение, подтверждающее правило. Если взять общую сумму продаж игроков Динамо и Шахтера за последние десять лет – это небо и земля.

– Давайте не мерить возможностями клубов. Миколенко прошел путь от юношеской школы Динамо до основного состава Эвертона. Да, можно купить готового игрока, как Шахтер, но не факт, что он приживется и адаптируется в клубе. Не зря Суркисы держат футбольные школы всех возрастов – от детско-юношеской до первой команды. Представляете, какое это количество воспитанников. Это стоит, поверьте, не дешевле, чем купить условного бразильца.

– Какой ваш любимый футболист Динамо сейчас?

– Владислав Ванат. Думаю, это будущий Шевченко. Если он сейчас не погаснет, то станет суперзвездой. В будущем он будет стоить не менее 50 миллионов. Когда Шахтер продаст Мудрика, мы получим нижнюю планку стоимости Ваната, – заявил Радуцкий в интервью FanDay.

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