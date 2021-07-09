"Я считаю, что наш соперник полностью заслужил право играть в финале. Это команда, которая оставляет тебе очень мало шансов, крепкая команда.

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Думаю, это будет замечательный финал", – цитирует Манчини football-italia.

Напомним, итальянцы разыграют судьбу трофея континентального первенства со сборной Англии 11 июля на Уэмбли, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Именно подопечные Саутгейта выбили команду Шевченко с турнира на стадии 1/4 финала.

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