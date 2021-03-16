"Это будет второй Буковель": заместитель Кличко хочет не допустить зрителей на поединок Шахтер – Рома
Владимир Бондаренко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, высказался о проведении матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома со зрителями.
"Мы бы хотели ограничить проведение футбольного матча на НСК Олимпийский, не пустить зрителей на поединок, но нет таких полномочий, это может сделать только правительство. Это будет второй Буковель.
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Чтобы власть имела полномочия на установление таких ограничений, правительство должно внести изменения в постановление. Если Кабмин это в ближайшее время не сделает, то большинство регионов не войдут в красную зону", – цитирует Бондаренко Громадське радіо.
Заметим, власти опасаются, что приезд фанатов ухудшит эпидемиологическую ситуацию в столице. Предварительно поединок должен состояться со зрителями, а допустимая заполненность – 30% на НСК Олимпийский (около 22 тысячи фанатов). Пока официальных сообщений об отсутствии болельщиков не было.
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