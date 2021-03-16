"Мы бы хотели ограничить проведение футбольного матча на НСК Олимпийский, не пустить зрителей на поединок, но нет таких полномочий, это может сделать только правительство. Это будет второй Буковель.

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Чтобы власть имела полномочия на установление таких ограничений, правительство должно внести изменения в постановление. Если Кабмин это в ближайшее время не сделает, то большинство регионов не войдут в красную зону", – цитирует Бондаренко Громадське радіо.

Заметим, власти опасаются, что приезд фанатов ухудшит эпидемиологическую ситуацию в столице. Предварительно поединок должен состояться со зрителями, а допустимая заполненность – 30% на НСК Олимпийский (около 22 тысячи фанатов). Пока официальных сообщений об отсутствии болельщиков не было.

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