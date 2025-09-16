"Я назову Барселону, она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Думаю, они снова будут близки. Лучший бомбардир? Александр Исаак.

Алонсо отметил прогресс Мбаппе – тренер Реала подчеркнул важность звезды Реала перед матчем в Лиге чемпионов

Ливерпуль будет близким к тому, чтобы дойти до финала Лиги чемпионов, это будет великолепный матч: Барселона – Ливерпуль.

Сюрприз? В Лиге чемпионов участвуют 6 английских команд – кажется, раньше такого никогда не было. Я считаю Премьер-лигу лучшей лигой в Европе, но я буду удивлен, если в плей-офф выйдут больше чем три английские команды", – рассказал Каррагер на CBS Sports Golazo.

