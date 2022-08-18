Глава департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк высказался по поводу матча киевлян против Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Что мы ожидали от этой игры? Еще одного чуда от динамовцев? Теоретически, это было возможно, но для этого на нашей стороне должна быть удача, компенсирующая разницу в классе футболистов чемпиона Украины и чемпиона Португалии (Бенфика заняла лишь 3 место в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии – прим.).

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Страны, где нет войны, и круглый год светит теплое солнце. Куда ежегодно прибывает несколько сотен бразильских футболистов, готовых бороться за право играть в португальском чемпионате. Чуда не произошло – номинальные хозяева сами "привезли" себе два мяча, а гости не особо и напрягались.

Очевидно, что киевляне играли на грани своих возможностей. Которые, к сожалению, не слишком велики. Сделали все, что смогли, и заслуживали лучшего результата. На хоть маленький, но шанс пробиться в Лигу чемпионов. Не вышло. Можно сколь угодно надеяться на реванш в Лиссабоне, но это будет уже абсолютной фантастикой", – написал Несенюк на своей странице в Facebook.

Отметим, что Динамо проиграло Бенфике в первом матче за путевку в групповой этап Лиги чемпионов (0:2). Ответный матч состоится 23 августа, начало в 22:00.

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