"Очень тяжелый матч с точки зрения того, что пропустили 3 гола. Было достаточно хороших моментов, но были и какие-то ошибки. Мы очень расстроены, но это футбол. Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось.

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Позитив в том, что имели возможность создать такие моменты против Польши, потому что эта команда достаточно давно играет в 5 защитников. Это хороший результат, когда до перерыва имеешь 2 или 3 выхода один на один. Это футбол, это будет уроком для нас. Работаем дальше.

Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме. Да, мы пропустили 3 гола, но они имели 3 или 4 момента. Мы также имели свои моменты. Во втором тайме играли агрессивнее, но, к сожалению, не удалось забить.

Мы с Бондарем впервые играли в связке, но мы профессионалы, должны подстраиваться друг под друга. Это футбол. Если мы здесь, то должны показывать 120%, потому что это национальная сборная. У нас нет другого выбора", – сказал Таловеров в комментарии в комментарии MEGOGO.

Напомним, перед стартом на Евро-2024 сборную Украины ждет еще один спарринг – 11 июня Ребров и Ко сыграют с Молдовой.

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