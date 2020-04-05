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"Это будет очень несправедливо": экс-форвард Манчестер Юнайтед признал легитимность чемпионства Ливерпуля

5 апреля 23:37 29 Читати українською
"Это будет очень несправедливо": экс-форвард Манчестер Юнайтед признал легитимность чемпионства Ливерпуля
Юрген Клопп может быть удовлетворен / ФК Ливерпуль

По мнению Димитара Бербатова, который в свое время защищал цвета МЮ, Ливерпуль полностью заслужил чемпионский титул АПЛ 2019/20.

Напомним, ранее сообщалось о вероятности аннулирования результатов сезона 2019/20. В таком случае Ливерпуль потеряет чемпионство даже несмотря на уверенное лидерство в чемпионате.

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"Люди предлагают отдать титул Ливерпулю, и, если честно, команда этого заслуживает. Учитывая то, как они играли, никто бы их не догнал. Они полностью заслуживают титул в этом сезоне благодаря своей игре и результатам.

Это будет очень странно и несправедливо, если сезон будет аннулирован. Они будут очень разочарованы", – рассказал 39-летний Бербатов Betfair.

К слову, на вынужденную паузу Ливерпуль ушел с преимуществом в 25 очков над Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы имеют матч в запасе.

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Теги
Англия коронавирус Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед АПЛ Димитар Бербатов Димитар Бербатов Ливерпуль Ливерпуль
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