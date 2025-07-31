Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко пообщался с журналистами перед матчем с Партизаном в Лиге конференций.

– Команда ночью прибыла в Белград. Как для команды прошел такой перелет?

– Перелет прошел хорошо, не занял много времени. Команда приехала на матч в настроении, чтобы взять желаемый результат.

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– Какие основные выводы вы сделали после первого матча против Партизана?

– Основные выводы, которые мы сделали, касаются больше тактических действий Партизана. Ни для кого не секрет, что Партизану удалось забить два мяча в переходных фазах. Для нас это очень важный урок. И это нужно исправить во втором матче, и сделать все возможное, чтобы достичь результата.

– У Партизана будет сильная поддержка на домашнем стадионе. Как планируете нейтрализовать этот фактор давления?

– Мы готовы к этому. Да, к этому тяжело подготовиться, но мы разговаривали с игроками, показывали видео, мотивировали их психологически. Прежде всего – надо быть готовыми физически к этому противостоянию. Будет много единоборств. И я считаю, что наша команда готова к этому.

– Стоит ли ожидать изменений в стартовом составе по сравнению с первым матчем?

– Изменения в стартовом составе всегда следует ожидать, потому что это футбол. Мы готовимся от игры к игре. У нас тоже есть некоторые тактические моменты, и по этому мы подбираем и состав, стратегию на матч. Но это будет небольшая загадка. Посмотрите на состав уже завтра перед матчем, – рассказал Нестеренко на пресс-конференции.

Напомним, Александрия проиграла в первой встрече с Партизаном 0:2. Ответный матч между командами состоится 31 июля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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