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"Это будет месть за французский футбол": президент Лиона объяснил, почему болеть за ПСЖ в финале Лиги чемпионов

20:55 - Читати українською
"Это будет месть за французский футбол": президент Лиона объяснил, почему болеть за ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Жан-Мишель Ола / AFP

Президент Лиона Жан-Мишель Ола высказался относительно будущего финала Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария.

 

"От имени всех французских футбольных фанатов я всем сердцем желаю ПСЖ яркой победы в Лиге чемпионов.

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Это будет месть за французский футбол после победы Баварии над Лионом в полуфинале. Нассер Аль-Хелаифи очень этого заслуживает", – приводит слова Ола Get French Football News.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится уже сегодня, 23 августа, начало в 22:00.

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ПСЖ - Бавария Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Жан-Мишель Ола Лион Лион
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