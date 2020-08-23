"Это будет месть за французский футбол": президент Лиона объяснил, почему болеть за ПСЖ в финале Лиги чемпионов

"От имени всех французских футбольных фанатов я всем сердцем желаю ПСЖ яркой победы в Лиге чемпионов.

ПСЖ – Бавария: Руни объяснил, благодаря чему парижане могут победить в финале Лиги чемпионов

Это будет месть за французский футбол после победы Баварии над Лионом в полуфинале. Нассер Аль-Хелаифи очень этого заслуживает", – приводит слова Ола Get French Football News.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится уже сегодня, 23 августа, начало в 22:00.

Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ