"Всегда верил, что мы можем пройти весь путь на Евро. Мы должны верить в команду и ее опыт, особенно после матча против Германии. Это придаст нам уверенности в дальнейшем пути. У нас была теория, долго смотрели игры Украины. Они изменили расстановку в последнем матче. Нужно быть готовыми к этому – неважно, будут ли они играть с привычным составом, или опять что-то изменят.

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Все зависит от нас самих. Нужно правильно подготовиться к матчу и так же войти в игру. Это будет испытание, к которому мы должны быть готовы. Если не достигнем успешного результата - победа над Германией не имела значения. Мы сфокусированы на встрече с Украиной. Собираемся показать людям, насколько этого хотим", – цитирует Люка Шоу Manchester Evening News.

Напомним, сборная Украины встретится с Англией в субботу, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В прошлом раунде плей-офф "Три льва" одолели национальную команду Германии со счетом 2:0. Это была их первая победа над Маншафт на лондонском стадионе Уэмбли с 1975 года.

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