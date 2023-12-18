"Это будет хорошо для всех": Ребров заявил о поддержке Шевченко на посту президента УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на то, что Андрей Шевченко является единственным кандидатом на пост президента УАФ.
"Он должен сам решать, что ему делать. Если Шевченко будет руководить нашим футболом, то это будет хорошо для всех.
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Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык. Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только успехов. Это очень ответственная должность. Очень непросто пойти на такой шаг. Буду поддерживать Шевченко и сделаю все, чтобы помочь", – цитирует Реброва VBET Ukraine.
Напомним, что выборы президента УАФ пройдут на внеочередном конгрессе 25 января. Для победы Шевченко на выборах достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях.
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