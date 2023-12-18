"Он должен сам решать, что ему делать. Если Шевченко будет руководить нашим футболом, то это будет хорошо для всех.

Шевченко стал единственным кандидатом на выборах президента УАФ – остался один шаг

Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык. Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только успехов. Это очень ответственная должность. Очень непросто пойти на такой шаг. Буду поддерживать Шевченко и сделаю все, чтобы помочь", – цитирует Реброва VBET Ukraine.

Напомним, что выборы президента УАФ пройдут на внеочередном конгрессе 25 января. Для победы Шевченко на выборах достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях.

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