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"Это будет фантастический опыт": Пулишич прокомментировал предстоящий переход в Челси

13 мая 19:19 102 Читати українською
"Это будет фантастический опыт": Пулишич прокомментировал предстоящий переход в Челси
Кристиан Пулишич / ФК Боруссия Д

Летний новичок Челси Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от будущего перехода в состав "синих".

"Понятно, что я имею завершить сезон с Дортмундом, но я не могу дождаться, когда перейду в Челси. Это будет фантастический опыт.

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Небольшие изменения, но быть в Англии и говорить по-английски... Я взволнован. Я очень долго этого ждал.

Я многому научился в Германии как игрок и человек. Это подготовило меня к большим испытаниям.

Фанатам Челси следует ожидать командного футболиста, отдавать все на поле. Я буду вкладывать свой атакующий стиль в команду и буду делать все, чтобы помочь побеждать", – сказал Пулишич Sky Sports.

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Англия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Челси Челси Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
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