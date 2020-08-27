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"Это будет драма": Ривалдо прогнозирует большие проблемы Барселоны, если Месси отпустят бесплатно

07:30 - Читати українською
"Это будет драма": Ривалдо прогнозирует большие проблемы Барселоны, если Месси отпустят бесплатно
Ривалдо и Месси / Фото из соцсетей

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо посоветовал клубу получить как можно большую выгоду из возможного ухода Лионеля Месси.

"Мне грустно видеть, что Месси может уйти следующим образом. В такое время, которое осложнилось нынешним кризисом, для Барселоны это будет драма – потерять свою самую большую звезду, не получив ничего взамен.

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И я думаю, что это теперь будет главной причиной разногласий между сторонами. Поэтому я не могу представить быстрого ухода после показательного обмена факсами. Безусловно, клуб хочет что-то получить в этой ситуации", – приводит слова Ривалдо AS.

Напомним, Месси сообщил Барселоне о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Лионель Месси Ривалдо
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