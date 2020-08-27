"Это будет драма": Ривалдо прогнозирует большие проблемы Барселоны, если Месси отпустят бесплатно

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо посоветовал клубу получить как можно большую выгоду из возможного ухода Лионеля Месси.

"Мне грустно видеть, что Месси может уйти следующим образом. В такое время, которое осложнилось нынешним кризисом, для Барселоны это будет драма – потерять свою самую большую звезду, не получив ничего взамен.

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И я думаю, что это теперь будет главной причиной разногласий между сторонами. Поэтому я не могу представить быстрого ухода после показательного обмена факсами. Безусловно, клуб хочет что-то получить в этой ситуации", – приводит слова Ривалдо AS.

Напомним, Месси сообщил Барселоне о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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