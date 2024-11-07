В Ирландии готовятся к съемкам художественного фильма о ссоре во время ЧМ-2002 капитана национальной сборной Роя Кина с главным тренером Миком Маккарти.

Стив Куган сыграет роль тренера сборной Ирландии Маккарти, а Инна Хардуик сыграет роль Кина. Сюжет фильма будет затрагивать последствия инцидента, произошедшего на небольшом японском острове Сайпан, по итогам которого капитан покинул лагерь команды. Об этом информирует ВВС.

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Во время ЧМ-2002 полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин разозлил Футбольную ассоциацию Ирландии, раскритиковав в газетном интервью условия своей команды. Он назвал поле тренировочной базы "жесткой как камень" и пожаловался на недостаток спортивного инвентаря. После этого инцидента Мик Маккарти выгнал Кина из расположения сборной.

"Между Роем и Миком всегда существовало напряжение. Когда Мик был капитаном [сборной Ирландии], а Рой был молодым парнем, они несколько раз повздорили между собой", – отметил экс-полузащитник Ливерпуля и сборной Ирландии Джейсон Макатир.

На ЧМ-2002 Ирландия попала в одну группу с Германией, Камеруном и Саудовской Аравией. Команда Мика Маккарти сумела выйти в плей-офф, но в 1/8 финала уступила дорогу сборной Испании, проиграв ей по пенальти.

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