Уже экс-форвард Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро обратился к поклонникам после того, как объявил о завершении футбольной карьеры.

"Я всегда знал, что отдам все, чтобы снова получить возможность играть. Но после последних исследований врачи посоветовали мне перестать заниматься профессиональным футболом. Их слов было достаточно, чтобы принять решение. Трудно завершать карьеру при таких обстоятельствах, но жизнь в первую очередь.

Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Одно из многих, чему меня научил футбол, – это то, что поражение можно превратить в победу. И сейчас это не изменится. Конечно, это больно, но это не трагедия. Трагедией было бы нечто другое. Я думаю не о времени, которое я мог бы провести играя, а о чудесных 18 годах, которые я посвятил игре.

Прекрасная карьера останется со мной, как и то, как я год от года работал над ней со страстью и самоотверженностью. Я сохраняю благосклонность и заботу, которую мне оказывали все команды, за которые я играл, будучи еще ребенком. А позже – Индепендьенте, Атлетико, Манчестер Сити, Барселона, сборная Аргентины – дорогие мне команды.

Я благодарен фанатам, которые поддерживали меня, невзирая на все препятствия. Ваша поддержка сделала меня сильнее. Я хочу поблагодарить всех тренеров, партнеров по команде, персонал, физиотерапевтов и менеджеров, которые позволили мне развивать карьеру в лучших условиях. Особенно спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были на моей стороне. А также своих агентов, с которыми я работал с 14 лет, они сопровождали меня, проявляя профессионализм и честность.

Месси написал эмоциональное обращение к Агуэро, которому пришлось завершить карьеру

Кроме титулов, которые я помог выиграть, что я очень ценю, величайшим моим достижением является уважение к моим коллегам и любви футбольного мира. Это то, что не изменится – я сохраню это в своем сердце и это поможет мне быть сильнее в будущем.

Жизнь продолжается и впереди еще много всего. У меня начинается новая стадия, которая, безусловно, отличается от предыдущей. Но я буду продолжать в том же духе: с позитивом, энтузиазмом и радостью", – написал Агуэро в своем твиттере.

Напомним, форварду стало плохо 30 октября во время матча 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Серхио был заменен и с тех пор не выходил на поле. На протяжении карьеры Агуэро выступал за Индепендьенте, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. За Барселону провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Неймар наслідує легенд: володарі "Золотих м'ячів", рекордсмени, чемпіони світу та Європи, які пішли з футболу надто рано