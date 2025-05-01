"Я болел за киевское Динамо. Легендарная команда Валерия Лобановского, выигравшая Кубок кубков 1986 года вызывала у меня особое восхищение футболом. Все из той команды были кумирами: И Олег Блохин, и Александр Заваров, и Игорь Беланов, и Анатолий Демьяненко...Вся команда была командой звезд.

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Но если говорить об иностранных звездах, то чемпионат мира 1986 года в Мексике всех нас влюбил в Марадону. И для меня это вообще какой-то Бог на земле. В дальнейшем люблю пересматривать матчи или нарезки с его участием, потому что это что-то за пределами человеческих возможностей", – сказал Жадан для ТаТоТаке.

Напомним, сборная Аргентины победила на чемпионате мира 1986 года, а Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. На протяжении карьеры Марадона выступал за Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселону, Наполи, Севилью и Ньюэллс Олд Бойз. Аргентинский нападающий был избран лучшим футболистом ХХ века по итогам голосования ФИФА.

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