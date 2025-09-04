"Это благословение, это потрясающе. Я представлял себе нечто подобное. Я был удивлен: первый в истории, это просто потрясающе. У меня нет слов. Я думаю, это показывает, что если я могу это сделать, то и вы сможете. Не только дети-мусульмане, но и любой ребенок любой веры. Сосредоточься на чем-то, и у тебя получится, парень.

Англия объявила заявку на отбор ЧМ-2026 – Тухель отказался от Трента, вызов Рашфорда, два дебютанта

Играть за сборную Англии – это очень важно, 100%. На самом деле я не чувствую давления из-за определенных вещей. Я просто играю в футбол с улыбкой на лице, радуюсь, а остальное приходит само", – цитирует Спенса The Mirror.

Англия сыграет в сентябре со сборными Андорры и Сербии в квалификации ЧМ-2026. Спенс станет первым футболистом в истории сборной Англии, который исповедует ислам.

