"Это безумие, которое невозможно понять", – агент Рафиньи недоволен положением футболиста в Барселоне

Мазинью, отец и агент Рафиньи, считает, что наставник Барселоны Эрнесто Вальверде очень несправедлив к его сыну.

"Это безумие, которое невозможно понять. Мы хотим, чтобы Рафа играл постоянно. Нам нужно искать способ покинуть клуб, так как в Барселоне у него вряд ли получится играть постоянно. Он играет очень мало. Ему нужен клуб, где он будет играть 30- 40 матчей в сезон. Он уже давно не играет регулярно.

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В этом клубе ты играешь три матча подряд, потом тебя не выпускают. У тренера есть свой план работы, но это не так хорошо для игрока. Рафинья провел очень хорошую предсезонную подготовку, великолепные матчи. Это невозможно понять.

В январе мы будем искать новую команду. Есть несколько клубов, которые заинтересованы в приглашении Рафиньи. Барселона согласна отпустить игрока", – цитирует Мазинью Sport.es.

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