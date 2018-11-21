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"Это безумие, которое невозможно понять", – агент Рафиньи недоволен положением футболиста в Барселоне

14:49 19 Читати українською
"Это безумие, которое невозможно понять", – агент Рафиньи недоволен положением футболиста в Барселоне
Мазинью и Рафинья / фото из соцсетей

Мазинью, отец и агент Рафиньи, считает, что наставник Барселоны Эрнесто Вальверде очень несправедлив к его сыну.

"Это безумие, которое невозможно понять. Мы хотим, чтобы Рафа играл постоянно. Нам нужно искать способ покинуть клуб, так как в Барселоне у него вряд ли получится играть постоянно. Он играет очень мало. Ему нужен клуб, где он будет играть 30- 40 матчей в сезон. Он уже давно не играет регулярно.

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В этом клубе ты играешь три матча подряд, потом тебя не выпускают. У тренера есть свой план работы, но это не так хорошо для игрока. Рафинья провел очень хорошую предсезонную подготовку, великолепные матчи. Это невозможно понять.

В январе мы будем искать новую команду. Есть несколько клубов, которые заинтересованы в приглашении Рафиньи. Барселона согласна отпустить игрока", – цитирует Мазинью Sport.es.

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Теги
Испания Рафинья Рафинья Барселона Барселона
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