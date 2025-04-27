"Это безумие": Кейн наехал на Бундеслигу из-за того, что пропустит чемпионский матч Баварии
Нападающий Баварии Харри Кейн считает, что чемпионату Германии нужно внести изменения в правила.
"Конечно, я знал, что у меня четыре предупреждения. Все равно считаю, что это сумасшедшее правило. Пять желтых карточек за 34 матча означают дисквалификацию – это безумие.
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Я буду пропускать важный матч, потому что получил желтую в первой игре сезона. В этом нет смысла. Возможно, вам, в Бундеслиге, стоит подумать об этом на будущее", – цитирует Кейна The Athletic.
Напомним, Харри Кейн не примет участие в матче Баварии против Лейпцига, в котором мюнхенцы могут добыть очередное чемпионство.
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