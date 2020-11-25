Наставники Динамо и Барселоны обменялись несколькими репликами перед началом матча 4 тура ЛЧ на НСК Олимпийский.

Перед стартовым свистком в поединке Динамо – Барселона известные тренеры перекинулись несколькими словами. Испанская Marca опубликовала расшифровку разговора Мирчи Луческу с Рональдом Куманом. Как оказалось, наставники обсудили недавнее поражение Барсы от Атлетико в чемпионате Испании, а также кадровую ситуацию "сине-гранатовых", которые в том же матче потеряли Жерара Пике и Серхи Роберто.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Луческу: Я смотрел ваш матч против Атлетико. Барселона провела хорошую игру. В первом тайме был хороший футбол.

Куман: Эта команда сильна в обороне. Они хорошо защищаются.

Луческу: Но вы тоже имели шансы забить.

Куман: Да. Кроме того, нам не повезло с травмами. Анси Фати не будет 3 месяца, Серхи Роберто – 2. Пике может пропустить 4-5 месяцев. Но вы знаете, как это. У вас такие же проблемы. Это безумие.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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