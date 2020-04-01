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"Это безумие!" – Тете рассекретил щедрый подарок Ахметова для игроков Шахтера

17:21 82 Читати українською
"Это безумие!" – Тете рассекретил щедрый подарок Ахметова для игроков Шахтера
Тете / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тете рассказал, что президент клуба Ринат Ахметов предоставляет игрокам хорошие скидки для совершения покупок в магазинах, принадлежащих владельцу "горняков".

"Президент клуба владеет торговым центром и дает 20% скидку на все товары в любом магазине. Это безумие! Прошло около трех месяцев с тех пор, как мы получили карту для оплаты.

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Я люблю гулять в торговом центре, там есть боулинг и картинг! Боулинг – хорошее место для отдыха. Торговый центр президента хороший, действительно хороший. Скидка действует по всему торговому центру, и это очень хорошо, потому что можно купить себе сразу несколько полезных вещей в разных местах", – рассказал Тете в комментарии UOL Esporte.

Напомним, Тете перебрался в состав дончан в феврале 2019 из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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