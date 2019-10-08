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"Это бесполезный треп", – Фред жестко ответил на критику игры Манчестер Юнайтед

12:05 5 Читати українською
"Это бесполезный треп", – Фред жестко ответил на критику игры Манчестер Юнайтед
Фред / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред прокомментировал последние неудачи команды Уле Гуннара Сульшера, которые привели к сокрушительной критике со стороны прессы и экспертов.

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

"Значительная часть критики – бесполезный треп, только некоторые слова помогают мне и дают повод для размышлений. Я люблю читать, что говорят обо мне люди. Это помогает становиться лучшим.

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Последние матчи – не лучшее время для клуба. Понимаю, что наша игра огорчает болельщиков. Нам необходимо вернуть Манчестер Юнайтед на те позиции, которые он заслуживает", – заявил Фред в комментарии Esporte Interativo.

Напомним, экс-звезда Шахтера вышел в основе Манчестер Юнайтед на матч последнего тура АПЛ против Ньюкасла, однако не помог своей команде избежать поражения (0:1).

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Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
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