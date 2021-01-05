Президент Агробизнеса и экс-вице-президент УАФ Олег Собуцкий эмоционально поделился мыслями относительно отклоненной апелляции на решение о пожизненной дисквалификации от футбола.

"Справедливое ли решение о пожизненной дисквалификации? Это чистой воды предательство, подстава. У меня нет слов. Это антиукраинщина.

Президент Агробизнеса не смог обжаловать пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра – УАФ отклонила апелляцию

Мне никто не объяснил такое решение. Сказали ждать 21 день, в течение которых придут документы о решении. Что будет дальше? Никто этого не оставит просто так – это однозначно", – сказал Собуцкий в комментарии Tribuna.

Вчера, 4 января, КДК УАФ отклонил апелляцию о пожизненном отстранении президента Агробизнеса от любой футбольной деятельности за избиение арбитра. Это случилось после поединка 24-го тура прошлого розыгрыша Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2). Тогда в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

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