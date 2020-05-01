"Это абсурд": Кепа жестко прокомментировал возобновление АПЛ

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага выразил свою позицию относительно завершения коронавирусной паузы.

"Трудно говорить о конкретных датах, игроки не контролируют эти вопросы. В Германии уже тренируются, во Франции наоборот завершили сезон, а мы просто ждем решения. Если АПЛ скоро вернется, это станет положительным знаком того, что пандемия под контролем.

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Хочу ли я, чтобы сезон возобновился? Я хочу, чтобы сохранялась максимальная безопасность. Сейчас говорить о датах возвращения к игре – это абсурд. Когда придет время, и правительство разрешит проводить матчи – все вернется.

Я никогда не играл без болельщиков. Очень жаль, если матчи будут проходить при пустых трибунах, ведь футбол принадлежит фанатам. Они являются важнейшей частью действа. Конечно, я бы хотел сразу играть с болельщиками, но в нынешней ситуации на это надеяться сложно", – сказал Кепа в интервью изданию Marca.

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