– Какие основные задачи поставило перед вами руководство клуба?

– Главная цель, о которой мы говорили, заключается в том, что клуб хочет видеть игроков академии в первой команде. Мы должны развивать этих футболистов, чтобы в будущем они стали лидерами клуба. Когда это произойдет, успех команды также будет расти в турнирной таблице. Поэтому мы сосредоточены на развитии команды, игроков, а также на достижении успеха через этот процесс.

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Мы хотим быть активными участниками этого пути – это для нас абсолютно понятно. В Украине есть возможности как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому мы будем бороться за все доступные нам шансы, – сказал ван Леувен в интервью Украинскому футболу.

Напомним, контракт Патрика ван Леувена с Кривбассом будет действовать 3 года.

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