"Это – убийство футболистов": Годин наехал на ПФЛ из-за напряженного графика

"Хочу передать привет ПФЛ, поблагодарить их за этот хороший график. Мы начали чемпионат, но никто даже не мог подумать, что кто-то не сможет провести матч, переносы.

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Играть через день – это еще надо постараться, если честно. Так не должно быть. Это – убийство футболистов. Мы сыграли три матча за шесть дней – это нормально? Это мы еще и матч с Рухом не сыграли, неизвестно, когда он будет", – поделился Годин в послематчевом комментарии.

Напомним, что МФК Металлург одержал минимальную победу над Прикарпатьем (1:0) в матче 28-го тура.

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