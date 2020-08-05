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"Это – убийство футболистов": Годин наехал на ПФЛ из-за напряженного графика

09:15 - Читати українською
"Это – убийство футболистов": Годин наехал на ПФЛ из-за напряженного графика
Алексей Годин / ФК Черноморец

Исполняющий обязанности главного тренера МФК Металлург Алексей Годин прокомментировал напряженный график клуба.

"Хочу передать привет ПФЛ, поблагодарить их за этот хороший график. Мы начали чемпионат, но никто даже не мог подумать, что кто-то не сможет провести матч, переносы.

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Играть через день – это еще надо постараться, если честно. Так не должно быть. Это – убийство футболистов. Мы сыграли три матча за шесть дней – это нормально? Это мы еще и матч с Рухом не сыграли, неизвестно, когда он будет", – поделился Годин в послематчевом комментарии.

Напомним, что МФК Металлург одержал минимальную победу над Прикарпатьем (1:0) в матче 28-го тура.

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