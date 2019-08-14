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"Это – позор": Тадич раскритиковал УЕФА из-за регламента Лиги чемпионов

19:38 324 Читати українською
"Это – позор": Тадич раскритиковал УЕФА из-за регламента Лиги чемпионов
Душан Тадич / фото из соцсетей

Полузащитник и капитан Аякса Душан Тадич возмущен, что его клуб должен участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

 

"Мы – полуфиналисты Лиги чемпионов, но должны играть в квалификации. Это – позор! В этих отборочных матчах возможно все. Посмотрите на вылет Порту", – сказал Тадич.

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Аякс в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЧ, однако в новой кампании вынужден пробиваться в основной раунд через квалификацию, поскольку рейтинг лиги Нидерландов не позволяет чемпиону страны попадать в турнир напрямую.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Аякс с большим трудом прошел ПАОК (2:2, 3:2). В раунде плей-офф амстердамцы встретятся с кипрским АПОЭЛом.

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Лига чемпионов Душан Тадич Душан Тадич Аякс Аякс Аякс - ПАОК
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