"Это уже не просто скандальное интервью. Это – позор. Желько Любенович говорит, что получал такие серьезные угрозы от агентов, что должен был покинуть страну. Это не уличные разборки и не "жареные" новости. Это люди с лицензиями, которые имеют право работать в футболе. Они – часть системы.

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Если то, что сказано в интервью – правда, эти "агенты" не должны больше ни дня иметь отношение к футболу. И к спорту вообще. Это должно быть расследовано. Публично. Открыто. С выводами. Я обращусь в Комиссию честной игры УАФ и в Национальную платформу добропорядочности спорта.

Потому что мы не имеем права молчать. Футбол должен быть честным. Спорт должен быть честным. Без угроз. Без давления. Без страха. И мы этого добьемся", – написал Сирота на своей странице в Facebook.

Напомним, Желько Любенович подтвердил, что причиной его скорого ухода с поста главного тренера Ворсклы стали угрозы со стороны агентов, которые привели его в клуб. Из-за этого специалист даже покинул Украину.

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