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"Это – позор и безумие": Эредивизи пугают судом из-за окончательного завершения сезона

22:19 11 Читати українською
"Это – позор и безумие": Эредивизи пугают судом из-за окончательного завершения сезона
ФК Утрехт

Утрехт разгневанный решением завершить чемпионат Нидерландов досрочно.

Испанский легионер команды Адриан Дальмау не подбирал слов, комментируя ситуацию для MARCA: "Я в ярости. Я даже не знаю, что сказать, это – позор и безумие. Огромная несправедливость для Утрехта. Они приняли решение без каких-либо критериев".

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Клуб также не остался в стороне и опубликовал соответствующее заявление на официальном сайте. В сообщении говорится, что Утрехт не согласен с распределением еврокубковых мест и будет обжаловать решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) в компетентных органах.

В частности, клуб возмутило решение Эредивизи предоставить одну из путевок в Лигу Европы Виллему II. Дело в том, что Утрехт отстает от этой команды в турнирной таблице лишь на 3 очка и по потерянным пунктам опережал бы своего конкурента, поскольку имеет матч в запасе и значительно лучшие дополнительные показатели. К тому же, Утрехт имел еще один шанс попасть в еврокубки, ведь пробился в финал Кубка Нидерландов, который тоже отменили.

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Утрехт Утрехт Нидерланды Эредивизи Виллем ІІ Виллем ІІ коронавирус
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