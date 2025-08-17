"У нас слишком много людей. Дело не в Эдерсоне. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке сидели Аке, Гюндоган Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это – нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для конкуренции.

Клуб АПЛ готов удвоить зарплату звезде Манчестер Сити – Гвардиола называет его "исключительным"

Клуб знает об этом с прошлого сезона, но как есть, так есть. Мы хотим сократить состав, потому что будет сложно поддерживать в команде хорошую атмосферу", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

В первом туре АПЛ "горожане" разбили Вулверхэмптон со счетом 4:0.

Манчестер Сити разгромил Вулвз благодаря перфомансу дебютантов – дубль Холанда, Рейндерс приобщился к трем голам