"Это – нездоровая ситуация, клуб знает об этом с прошлого сезона": Гвардиола недоволен составом Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола надеется на продажу ряда своих подопечных.
"У нас слишком много людей. Дело не в Эдерсоне. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке сидели Аке, Гюндоган Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это – нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для конкуренции.
Клуб знает об этом с прошлого сезона, но как есть, так есть. Мы хотим сократить состав, потому что будет сложно поддерживать в команде хорошую атмосферу", – цитирует Гвардиолу The Guardian.
В первом туре АПЛ "горожане" разбили Вулверхэмптон со счетом 4:0.
