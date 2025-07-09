Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинец ответил на слухи о слиянии с Минаем.

– Рудольф, ваш клуб действительно намерен поглотить, выкупить, или объединиться с Минаем одну структуру, чтобы выступать в Первой лиге?

– Насколько хорошо вы знаете регламент ПФЛ?

– Не в совершенстве. Но подобные случаи были. Например ФК Кудривка в свое время поглотила Ниву из Бузовой.

– Почитайте регламент, а потом пишите вот такие вот интересные истории.

Украинский футбольный клуб на грани исчезновения – экс-команду УПЛ хочет поглотить представитель Второй лиги

– Мы хотим выяснить насколько правдив инсайд наших коллег. ФК Ужгород не хочет поглотить ФК Минай?

– Это – нереально!

– Но ведь дыма без огня не бывает...

– Бывает много чего. Очень трудно сделать то о чем вы спрашиваете. Это неправда, по крайней мере на данный момент.

– То есть на данный момент нет, а в будущем?

– То только Бог знает, а наше дело работать, – заявил президент Ужгорода Рудольф Балажинец в эксклюзивном комментарии Украинскому футболу.

Что за Ильвес? Команда дешевле Судакова в семь раз, финны после поражения Украине и тень Московии – на пути Шахтера