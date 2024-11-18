"С Грузией была тяжелая игра, потому что это, наверное, лучшее поколение их сборной за последние несколько лет. Плюс они играли дома, поддержка трибун где-то их подгоняла. Но я думаю, что-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Считаю, что игра, в принципе, ничейная была.

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Мы понимали, мы видели, где-то чувствовали в игре, что у нас есть пространство и такие быстрые игроки, как Мудрик – нужно этим пользоваться. Поэтому я где-то пытался подыгрывать ему. Мы старались искать это пространство за спинами защитников. В принципе, это несколько раз получалось, но, к сожалению, забили лишь раз.

Не удивили ли меня выходы Забарного к чужим воротам? Нет, по игре я видел, что он несколько раз пытается выходить с мячом, и у него это очень хорошо получается. В предыдущих матчах он также это практиковал, поэтому я видел, что у него есть пространство, и он, в принципе, этим здорово пользуется. Но где-то не хватило больше коммуникации. Я ждал пас где-то в ноги, потом видел, что уже не смогу получить этот мяч и пытался открыться или для него, или для себя. К сожалению, был офсайд.

Чего ожидаю от противостояния с Албанией? Нам нужна только победа, чтобы занять 2-е место, чтобы попасть в Лигу А. Будем стараться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде – это нелегко. Поэтому нужно всем, самое главное, восстановиться и быть готовыми, потому что сейчас все команды стараются играть в футбол, и уже нет команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть стопроцентно готовым", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится в Тиране на стадионе Air Albania во вторник, 19 ноября. Начало встречи в 19:45.

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