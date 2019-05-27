"Это – ложь": Суркис заявил, что Наполи не делал предложения по трансферу Цыганкова

Президент Динамо Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол" заверил, что Виктор Цыганков не перейдет в другой клуб.

"Это – ложь, на нас никто не выходил и я ни с кем не разговаривал. Сумма в 18 миллионов кем-то придумана, ни одной бумаги в клуб не поступало.

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Цыганков – лидер Динамо, вокруг него строится игра. Поэтому он должен еще некоторое время отдать этой команде. Всему свое время", – сказал Суркис.

Напомним, контракт Виктора с Динамо действует до 2023 года. В сезоне 2018/19 он провел 45 матчей, забил 18 голов и отдал 16 ассистов.

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