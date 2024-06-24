"Я действительно не знаю, как долго еще буду играть. На это влияют различные факторы. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа – это бремя. Конечно, я хорошо чувствую себя в команде. Атмосфера, какая она изнутри, заставляет получать наслаждение от пребывания здесь. Физически меня это также не беспокоит.

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Я не хочу сожалеть о том, что завершил карьеру слишком рано, хотя мог еще играть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда наступит этот момент. В нынешнем виде он еще не наступил. Нужно чувствовать это в себе. Конечно, никто не будет иметь никакого влияния. Только я и моя семья – никто извне", – цитирует Левандовски пресс-служба УЕФА.

К слову, Роберт дебютировал за сборную Польши почти 16 лет назад. С тех пор форвард провел за свою национальную команду 150 матчей, в которых забил 81 гол и отдал 33 ассиста.