“Смотрели теорию, и я просто немного в восторге от игры де Брюйне. Когда ты просто смотришь футбол, то не замечаешь эти детали. А когда его выделяют, когда ты видишь, как он передвигается в зависимости от мяча, как он принимает, как играет в 1-2 касания.

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Это такие мелочи, но они играют очень большую роль в футболе. Теперь я реально понимаю, почему он отдает по 20 ассистов каждый сезон. Он все мячи принимает вперед. Я знаю, что вся игра строится через него.

У Бельгии так же сильны крайние полузащитники – Доку и Троссар. Очень быстрые, через них также строятся атаки. Ну и, конечно, Лукаку, звездный нападающий. Думаю, это 3-4 футболиста, через которых строится вся игра Бельгии. Нам надо как можно лучше и сосредоточенно к ним подойти", – резюмировал Судаков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. Перед последним туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4.

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