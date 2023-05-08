"Момент незасчитанного гола Миная. Я разобью его на 3 составляющие. Момент начинается с паса Конопли на Траоре. Очень похоже, что игрок Миная сфолил в борьбе с Траоре. Но, на мой взгляд, этот фол был неявным. Кто-то из арбитров свистнет фол, а кто-то, как Балакин, позволит такую борьбу. Границы дозволенного каждый арбитр определяет сам, главное – быть последовательным на протяжении матча.

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Затем Минай заработал стандарт, скидка, удар Немчанинова и перекладина, от которой мяч опускается за линию. Это 100% гол. Этот момент – зона ответственности ассистента арбитра. Максим Чос должен был это фиксировать.

Но был еще момент полностью в ответственности Балакина. После подачи со штрафного Траоре в собственной штрафной рукой явно оттолкнул Твердохлеба, на которого и была адресована передача. Балакин позиционно должен был идеально видеть эпизод. Он мог не видеть, пересек ли мяч линию после удара Немчанинова, но этот эпизод он должен был видеть. Это 100% пенальти в ворота Шахтера! Почему арбитр его не назначил – еще один очень важный вопрос. Здесь и без VAR все было отчетливо заметно", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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