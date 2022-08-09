Недавно Козловский призвал отдать права на трансляцию матчей УПЛ общенациональным каналам, раскритиковав Setanta Sports, которая планирует показывать поединки в сезоне 2022/23. По его мнению, сумма, которую получат клубы (менее 100 тысяч долларов), является жалкой.

Предложение Setanta: УПЛ раскрыла подробности трансляций матчей чемпионата Украины

"Согласен, что каналы "Футбол" – это было не такое уж большое зло, как о них говорили. Теперь, когда канала не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а следовательно, узнали его настоящую рыночную стоимость.

У нас есть команды, не имеющие ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы. И есть такие, которые тренируются рядом с курами. Я понимаю, что с такими клубами нам много денег не предложат. Но эти клубы, не имея собственного стадиона, играют в УПЛ и говорят, что 94 тысячи долларов за права на трансляции – это божья благодать. Возможно, для них это так и есть, и этих денег хватает, чтобы закрыть аренду тренировочного поля в селе Кукуево.

Если мы, клубы и президенты, и дальше будем вести себя как счастливые собачки, и будем вилять хвостиком каждый раз, когда в нашу сторону бросают обглоданную кость, то так к нам и будут относиться. Такова и будет наша цена.

Я за Рух могу сказать. Мы построили Академию, которая входит в десятку лучших в Украине, популяризируем украинский футбол в Европе. К примеру, международный турнир COTIF в Испании, на который недавно ездили наши юниоры, обошелся клубу в 70 тысяч евро. А таких турниров, где играют наши воспитанники, 50 в год.

Теперь вы понимаете, почему Рух не устраивают 94 тысячи долларов от телетранслятора? Да этих денег не хватит даже, чтобы прокормить всех наших детей в Академии! Я уже молчу о каких-то других расходах. Да, наша основная команда пока не хватает звезд с неба, но все только начинается. Рим тоже не в один день строили.

Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену. И не только играют, но и строят футбол, а не ждут подачек с барского стола, пока упадет кость, чтобы ее обгрызть и обсосать", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.

Напомним, сезон 2022/23 станет для львовского клуба уже третьим в элитном дивизионе чемпионата Украины. Предыдущую кампанию, которая была окончена ​​досрочно, Рух завершил на 11-м месте УПЛ.

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