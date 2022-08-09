"Этих денег не хватит, чтобы прокормить наших детей в Академии": Козловский возмущен суммой за трансляции УПЛ
Президент Руха подверг критике клубы, которые согласились на предложение Setanta Sports касательно трансляции матчей матчей чемпионата Украины.
Недавно Козловский призвал отдать права на трансляцию матчей УПЛ общенациональным каналам, раскритиковав Setanta Sports, которая планирует показывать поединки в сезоне 2022/23. По его мнению, сумма, которую получат клубы (менее 100 тысяч долларов), является жалкой.
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"Согласен, что каналы "Футбол" – это было не такое уж большое зло, как о них говорили. Теперь, когда канала не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а следовательно, узнали его настоящую рыночную стоимость.
У нас есть команды, не имеющие ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы. И есть такие, которые тренируются рядом с курами. Я понимаю, что с такими клубами нам много денег не предложат. Но эти клубы, не имея собственного стадиона, играют в УПЛ и говорят, что 94 тысячи долларов за права на трансляции – это божья благодать. Возможно, для них это так и есть, и этих денег хватает, чтобы закрыть аренду тренировочного поля в селе Кукуево.
Если мы, клубы и президенты, и дальше будем вести себя как счастливые собачки, и будем вилять хвостиком каждый раз, когда в нашу сторону бросают обглоданную кость, то так к нам и будут относиться. Такова и будет наша цена.
Я за Рух могу сказать. Мы построили Академию, которая входит в десятку лучших в Украине, популяризируем украинский футбол в Европе. К примеру, международный турнир COTIF в Испании, на который недавно ездили наши юниоры, обошелся клубу в 70 тысяч евро. А таких турниров, где играют наши воспитанники, 50 в год.
Теперь вы понимаете, почему Рух не устраивают 94 тысячи долларов от телетранслятора? Да этих денег не хватит даже, чтобы прокормить всех наших детей в Академии! Я уже молчу о каких-то других расходах. Да, наша основная команда пока не хватает звезд с неба, но все только начинается. Рим тоже не в один день строили.
Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену. И не только играют, но и строят футбол, а не ждут подачек с барского стола, пока упадет кость, чтобы ее обгрызть и обсосать", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.
Напомним, сезон 2022/23 станет для львовского клуба уже третьим в элитном дивизионе чемпионата Украины. Предыдущую кампанию, которая была окончена досрочно, Рух завершил на 11-м месте УПЛ.
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