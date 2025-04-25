Подаем пресс-релиз VB Partners в полном объеме. Далее – прямая речь.

"В СМИ обнародованы так называемые "выводы" аудита УАФ за период каденции Павелко А. В. на посту Президента УАФ и Записоцкого Ю. Г. на должности Генерального секретаря. Эти "выводы" являются манипулятивными и не соответствуют фактическим обстоятельствам, а процесс их подготовки требует оценки правоохранительных органов.

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Во-первых, во время каденции Павелко А. В. и Записоцкого Ю. Г. аудит финансовой деятельности УАФ осуществляли ведущие международные компании "Большой четверки" – KPMG и Ernst&Young. По результатам аудита никаких нарушений не выявлено. Поэтому, проведенный на сегодня аудит является фактически "аудитом на аудит", что противоречит всем стандартным финансового контроля. "Выводы" текущего аудита подготовила AC Crowe Ukraine – франшиза глобальной сети Crowe Global (только в Украине в нее входит 5 различных частных компаний). По данным независимых журналистов-расследователей, выбор компании обусловлен личными связями ее представителей с действующим руководством УАФ. Это ставит под сомнение объективность "аудита" и свидетельствует о его заказном характере.

Кроме того, экс-руководство неоднократно обращалось к AC Crowe Ukraine с предложением предоставить необходимую информацию для объективного анализа. Компания отказалась от любого взаимодействия. В отдельных СМИ приводят факты возможных финансовых манипуляций и нелегитимности "аудита". Обстоятельства подготовки "аудита" зафиксировано – они получат правовую оценку.

Во-вторых, считаем, что данный "аудит" является частью кампании по дискредитации бывшего руководства УАФ. Цель этой кампании – изоляция экс-руководства и устранение от участия в футбольной жизни страны и мира, создание основы для безальтернативных выборов и смены руководства Украинской ассоциации футбола и членства в Исполкоме УЕФА. Позиция в УЕФА была потеряна. Факт неоправданного преследования Андрея Павелко подтвержден Европейским судом по правам человека. Суд признал нарушение его прав вследствие незаконного ареста. На рассмотрении ЕСПЧ находятся и другие жалобы о нарушении прав экс-руководства УАФ. Все действия, направленные на дискредитацию экс-руководства УАФ, получат надлежащую юридическую оценку, в том числе в рамках уголовных производств".

Напомним, в пятницу, 25 апреля, в Доме футбола состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором, среди прочего, были обнародованы результаты финансового мониторинга организации в период с 2015 по 2023 годы, когда ею руководил Андрей Павелко. Аудит показал убытки в размере почти 1,7 миллиарда гривен.

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